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В «Милане» обсуждают назначение Конте. Консейсау могут уволить, если команда не войдет в топ-4 в Серии А (GdS)

«Милан» хочет, чтобы Антонио Конте возглавил клуб летом.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в клубе начали обсуждать кандидатуру тренера «Наполи».

Итальянские медиа, включая La Gazzetta dello Sport, писали, что «россонери» могут расстаться с Сержиу Консейсау в конце сезона, если команда не попадет в топ-4 в Серии А.

«В последние два дня имя Конте снова оказалось на слуху. Об этом говорят, но пока нет никакой конкретики.

Летом «Милан» отверг Антонио, хотя тот предлагал свою кандидатуру. В нынешней ситуации у обеих сторон есть общие потребности», – заявил Бьянкин.

Конте сейчас возглавляет «Наполи». Команда идет второй в Серии А, набрав 56 очков за 26 матчей. Действующий контракт 55-летнего специалиста рассчитан до 2027 года.

«Милан» занимает седьмое место, отставая на восемь очков от идущего четвертым «Ювентуса».

Консейсау о будущем: «Я в «Милане» 1,5 месяца, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли трофей, вышли в полуфинал Кубка, набрали 14 очков в Серии А, когда «Наполи» взял 15»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Italia
logoАнтонио Конте
logoСержиу Консейсау
logoМилан
logoНаполи
logoсерия А Италия
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