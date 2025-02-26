В «Милане» обсуждают назначение Конте. Консейсау могут уволить, если команда не войдет в топ-4 в Серии А (GdS)
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в клубе начали обсуждать кандидатуру тренера «Наполи».
Итальянские медиа, включая La Gazzetta dello Sport, писали, что «россонери» могут расстаться с Сержиу Консейсау в конце сезона, если команда не попадет в топ-4 в Серии А.
«В последние два дня имя Конте снова оказалось на слуху. Об этом говорят, но пока нет никакой конкретики.
Летом «Милан» отверг Антонио, хотя тот предлагал свою кандидатуру. В нынешней ситуации у обеих сторон есть общие потребности», – заявил Бьянкин.
Конте сейчас возглавляет «Наполи». Команда идет второй в Серии А, набрав 56 очков за 26 матчей. Действующий контракт 55-летнего специалиста рассчитан до 2027 года.
«Милан» занимает седьмое место, отставая на восемь очков от идущего четвертым «Ювентуса».
Консейсау о будущем: «Я в «Милане» 1,5 месяца, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли трофей, вышли в полуфинал Кубка, набрали 14 очков в Серии А, когда «Наполи» взял 15»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий