Аморим о критике «МЮ»: «Игроки принимают ее слишком близко к сердцу. Они пытаются исправиться на поле, но чересчур много думают и играют не так, как должны»

Рубен Аморим заявил, что игроки «МЮ» принимают критику слишком близко к сердцу.

Команда идет на 15-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 30 очков за 26 матчей. Сегодня «Манчестер Юнайтед » сыграет с «Ипсвичем » в рамках 27-го тура.

«Игроки чувствуют давление, ведь они должны побеждать. Каждый раз, когда «МЮ» проигрывает, и им не удается проявить себя, множество людей в соцсетях и в газетах оказывают на них сильное давление.

Затем они выходят на поле и пытаются все исправить, но не лучшим образом – слишком много думают и играют не так, как должны.

О них постоянно говорят: друзья, соцсети, бывшие футболисты. Они принимают это так близко к сердцу, что иногда им очень трудно переломить ситуацию», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим .

Мерсон об «МЮ»: «Аморим – главная проблема, его схемы не работают. Топ-тренеры умеют адаптироваться, строят игру из возможностей команды, а не своих предпочтений»