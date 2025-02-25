Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Игрокам тяжело видеть, как их друзья теряют работу»

Рубен Аморим заявил, что игроки тяжело воспринимают сокращени в «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » ранее сообщил , что сократит около 150-200 рабочих мест – решение связано с планами по преобразованию корпоративной структуры клуба в рамках мер по повышению финансовой устойчивости клуба и операционной эффективности. Летом клуб уже уволил 250 сотрудников.

– Я понимаю, что вы в первую очередь ответственны за команду, но это касается и сотрудников, с которыми вам приходится взаимодействовать. Как вы с этим справляетесь? Очевидно, это не способствует укреплению морального духа в клубе.

– Это тяжело для всех. Они [игроки] видят, как их друзья и, можно сказать, партнеры по команде теряют работу.

Но, повторюсь, нужно сосредоточиться на том, что я могу сделать, чтобы помочь клубу в данный момент. Сейчас нам нужно думать о решениях, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».