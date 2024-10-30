Слот об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вскоре мы снова увидим его в большом клубе, думаю. Он хорошо поработал в «Аяксе» и выиграл два трофея в Англии»

Арне Слот высказался об увольнении Эрика тен Хага из «МЮ».

«Он мой соотечественник, поэтому я воспринимаю эту ситуацию острее. Первые мысли всегда о человеке. Мы, тренеры, знаем, что такое может случиться, но когда это происходит... Я его немного знаю. Знаю, сколько старания он вкладывает в работу. Такая новость для него – это удар, конечно.

Мы также знаем – особенно мы, выходцы из Нидерландов – что он хорошо поработал в «Аяксе», а также выиграл здесь два трофея. Так что, я думаю, что вскоре мы снова увидим его в большом клубе.

Но в данный момент для него и его семьи это... Трагедия – это, пожалуй, слишком громко сказано, но точно большое разочарование», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2022 года. В сезоне-2022/23 он выиграл с клубом Кубок английской лиги (в АПЛ – 3-е место), а в прошлом сезоне – Кубок Англии (в АПЛ – 8-е место). В текущем сезоне команда занимает 14-е место в таблице лиги.