Диего Симеоне: «Барса» играет лучше всех в Ла Лиге. Она блестяще атакует, цифры говорят сами за себя»

Диего Симеоне высоко оценил игру «Барселоны» в этом сезоне.

Главный тренер «Атлетико » высказался о каталонском клубе в связи с тем, что им предстоит встретиться в полуфинале Кубка Испании.

[«Барса»] – команда, которая играет лучше всех в Ла Лиге .

Они блестяще атакуют, их цифры говорят сами за себя, показывая, какой сезон они проводят», – сказал Симеоне .