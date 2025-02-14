Диего Симеоне: «Барса» играет лучше всех в Ла Лиге. Она блестяще атакует, цифры говорят сами за себя»
Диего Симеоне высоко оценил игру «Барселоны» в этом сезоне.
Главный тренер «Атлетико» высказался о каталонском клубе в связи с тем, что им предстоит встретиться в полуфинале Кубка Испании.
[«Барса»] – команда, которая играет лучше всех в Ла Лиге.
Они блестяще атакуют, их цифры говорят сами за себя, показывая, какой сезон они проводят», – сказал Симеоне.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем