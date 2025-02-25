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Ассоциация футбольных болельщиков в рамках кампании «Хватит эксплуатировать преданность» призвала АПЛ поддержать заморозку цен на билеты в следующем сезоне

Ассоциация футбольных болельщиков призвала АПЛ заморозить цены на билеты.

Объединение в рамках кампании Stop Exploiting Loyalty («Хватит эксплуатировать преданность») направило в лигу письмо с просьбой поддержать заморозку цен на билеты на матчи в следующем сезоне.

Также ассоциация заявила о намерении защитить все льготы и улучшить диалог между клубами и болельщиками по вопросам продажи билетов.

На данный момент о заморозке цен на билеты объявили «Брентфорд» и «Ливерпуль». Ранее к аналогичным мерам также призывали фанаты «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Эвертона».

Фанаты «МЮ», «Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» объединились. Бунтуют против дорогих билетов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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