Ассоциация футбольных болельщиков в рамках кампании «Хватит эксплуатировать преданность» призвала АПЛ поддержать заморозку цен на билеты в следующем сезоне

Ассоциация футбольных болельщиков призвала АПЛ заморозить цены на билеты.

Объединение в рамках кампании Stop Exploiting Loyalty («Хватит эксплуатировать преданность») направило в лигу письмо с просьбой поддержать заморозку цен на билеты на матчи в следующем сезоне.

Также ассоциация заявила о намерении защитить все льготы и улучшить диалог между клубами и болельщиками по вопросам продажи билетов.

На данный момент о заморозке цен на билеты объявили «Брентфорд » и «Ливерпуль ». Ранее к аналогичным мерам также призывали фанаты «Манчестер Юнайтед », «Тоттенхэма », «Манчестер Сити » и «Эвертона».

Фанаты «МЮ», «Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» объединились. Бунтуют против дорогих билетов