Аморим о том, усложнит ли задачу выигрывать ситуация с сокращениями в «МЮ»: «Это и так достаточно сложно! Этот сезон очень тяжелый для всех. Мы проходим сложный период»

Рубен Аморим дал комментарий о реакции на сокращения в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб сообщил , что сократит около 150-200 рабочих мест. Решение связано с планами по преобразованию корпоративной структуры клуба в рамках мер по повышению финансовой устойчивости клуба и операционной эффективности.

Португалец ответил, усложнит ли эта новость задачу по выигрышу матчей.

«Это и так достаточно сложно! Этот сезон очень тяжелый для всех. Мы как клуб претерпели много изменений. Если команда хорошо играет и побеждает, то болельщикам и всем остальным легче принять изменения.

На данный момент мы проходим сложный период как внутри клуба, так и на поле.

Мы должны бороться с этим чувством и выполнять свою работу, стараться изо всех сил, чтобы помогать команде выступить лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .