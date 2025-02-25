Аморим о том, усложнит ли задачу выигрывать ситуация с сокращениями в «МЮ»: «Это и так достаточно сложно! Этот сезон очень тяжелый для всех. Мы проходим сложный период»
Манкунианский клуб сообщил, что сократит около 150-200 рабочих мест. Решение связано с планами по преобразованию корпоративной структуры клуба в рамках мер по повышению финансовой устойчивости клуба и операционной эффективности.
Португалец ответил, усложнит ли эта новость задачу по выигрышу матчей.
«Это и так достаточно сложно! Этот сезон очень тяжелый для всех. Мы как клуб претерпели много изменений. Если команда хорошо играет и побеждает, то болельщикам и всем остальным легче принять изменения.
На данный момент мы проходим сложный период как внутри клуба, так и на поле.
Мы должны бороться с этим чувством и выполнять свою работу, стараться изо всех сил, чтобы помогать команде выступить лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
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