«Ливерпуль» заморозил цены на билеты на следующий сезон. Болельщики протестовали против подорожания

«Ливерпуль» заморозил цены на билеты на следующий сезон.

«Клуб провел содержательные обсуждения со своим официальным советом болельщиков по ценам на билеты и благодарен за его важный и значимый вклад в эти обсуждения.

Помимо того, что цены на билеты для взрослых останутся прежними, стоимость билетов для детей также будет оставаться на уровне 9 фунтов в течение 10-го сезона подряд.

Последняя заморозка цен произошла, несмотря на значительное увеличение операционных расходов в дни матчей на «Энфилде» и продолжающийся рост стоимости футбольных операций в целом», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, в ноябре болельщики «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» провели совместные акции протеста против роста цен на билеты.