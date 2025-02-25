Агент Захаряна о критике игрока: «Один специалист по футболу говорил, что Арсен больше никогда играть не будет. Две игры подряд результативные действия, о чем мы говорим»

Агент Арсена Захаряна высказался о критике в адрес футболиста.

Полузащитник «Реал Сосьедад» признан болельщиками лучшим игроком матча 25-го тура Ла Лиги против «Леганеса» (3:0). 21-летний россиянин вышел в стартовом составе и забил гол дальним ударом.



«Это лишний раз подтверждает то, о чем всегда говорили. У нас в России много скептиков, специалистов. Один специалист по футболу, сейчас не буду называть фамилию, говорил, что Арсен больше никогда играть не будет. Вот это ему надо показать, чтобы он посмотрел, а потом говорил.

Все идет как идет. Одно дело – когда ты выходишь на замену, а другое – когда с самого начала на своей позиции. Тем более он пропустил много. Без игрового тонуса тяжело: нужно почувствовать ритм и все остальное. Дальше будет набирать.

Когда мы говорим про адаптацию, вот, пожалуйста. Один забил, еще мог сразу забить второй, потом был момент. Две игры подряд результативные действия. О чем мы говорим», – сказал агент Геннадий Голубин.

В этом сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад » 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Долгое время игрок восстанавливался от травмы.