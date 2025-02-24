Агент Захаряна о замене с «Леганесом»: «Был спазм в бедре – решили не рисковать, чтобы мышца не надорвалась. Это не серьезно, не пропустит игры, надеюсь»
В воскресенье «Реал Сосьедад» одержал победу (3:0) в матче 25-го тура Ла Лиги. Российский полузащитник забил первый гол команды, но был заменен в перерыве.
Как пишет ТАСС, главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль сообщил на пресс-конференции, что футболист сам попросил о замене.
Позднее в пресс-службе клуба отметили, что это было сделано, чтобы не рисковать здоровьем Захаряна: «Его заменили в целях предосторожности. Он находится в хорошем состоянии».
«Был спазм передней поверхности бедра, решили не рисковать, ничего страшного, чтобы мышца не надорвалась, лучше не продолжать. Был дискомфорт, натянулась мышца.
Нет, это не серьезно, нужен массаж и другие восстановительные процедуры, продолжает играть. Надеюсь, что не пропустит игр», – рассказал агент игрока Геннадий Голубин.
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