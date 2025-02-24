Агент Захаряна о замене с «Леганесом»: «Был спазм в бедре – решили не рисковать, чтобы мышца не надорвалась. Это не серьезно, не пропустит игры, надеюсь»

Агент Арсена Захаряна назвал причину замены игрока в матче с «Леганесом».

В воскресенье «Реал Сосьедад » одержал победу (3:0) в матче 25-го тура Ла Лиги . Российский полузащитник забил первый гол команды, но был заменен в перерыве.

Как пишет ТАСС, главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль сообщил на пресс-конференции, что футболист сам попросил о замене.

Позднее в пресс-службе клуба отметили , что это было сделано, чтобы не рисковать здоровьем Захаряна : «Его заменили в целях предосторожности. Он находится в хорошем состоянии».

«Был спазм передней поверхности бедра, решили не рисковать, ничего страшного, чтобы мышца не надорвалась, лучше не продолжать. Был дискомфорт, натянулась мышца.

Нет, это не серьезно, нужен массаж и другие восстановительные процедуры, продолжает играть. Надеюсь, что не пропустит игр», – рассказал агент игрока Геннадий Голубин.