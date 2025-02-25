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  • Тебас ответил Анчелотти: «Называя «Реал» клубом-нытиком, я имел в виду, что руководство создает образ жертвы и теорию заговора. Карло, жаль, что тебя используют для этого»
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Тебас ответил Анчелотти: «Называя «Реал» клубом-нытиком, я имел в виду, что руководство создает образ жертвы и теорию заговора. Карло, жаль, что тебя используют для этого»

Хавьер Тебас обратился к Карло Анчелотти.

Ранее итальянец заявил, что Тебас «слишком много говорит о «Реале», ему нужно сосредоточиться на проблемах испанского футбола».

«Карло, всем известно, что институты отражаются в поступках и словах их руководителей. А в футболе – тем более. Поэтому когда я сказал, что «Реал Мадрид» превратился в клуб-нытик, очевидно, что я имел в виду, что именно его руководство создает этот образ жертвы и теорию заговора: «соревнование сфальсифицировано», «все судьи настроены против «Мадрида»», «все против «Реала»»... Забавно, не так ли?

Ведь такая риторика – это не только неуважение к турниру, но и неуважение к клубам, которые обыгрывают вас на поле, будь то потому, что они были лучше, или просто потому, что им больше повезло. Вот что действительно оскорбляет миллионы болельщиков.

Я дышу мадридизмом с детства, и весь этот дискурс, который продвигает руководство, противоречит тем ценностям, которые мы всегда знали.

Карло, жаль, что тебя используют для этого, учитывая твой богатый опыт. С уважением.

P.S. Принадлежность к «Реалу» нельзя купить – она ощущается изнутри. Ее не раздают и не дарят, как это делают некоторые… а другие молча принимают», – написал президент Ла Лиги.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Хавьера Тебаса
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
Хавьер Тебас
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