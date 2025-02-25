Карло Анчелотти: «Тебас слишком много говорит о «Реале», проявляя неуважение к болельщикам. Ему нужно сосредоточиться на проблемах испанского футбола»

Карло Анчелотти оценил высказывания Хавьера Тебаса о «Реале».

«Хавьер Тебас слишком много говорит о «Реале». Говоря таким образом, он проявляет неуважение ко многим болельщикам «Реала ».

Есть более важные проблемы. Ему нужно сосредоточиться на решении проблем испанского футбола», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти .

Тебас о жалобах «Реала» на судейство: «Мне, как болельщику «Мадрида», становится стыдно. Происходящее является оскорблением для остальных клубов»