Карло Анчелотти: «Тебас слишком много говорит о «Реале», проявляя неуважение к болельщикам. Ему нужно сосредоточиться на проблемах испанского футбола»
Карло Анчелотти оценил высказывания Хавьера Тебаса о «Реале».
«Хавьер Тебас слишком много говорит о «Реале». Говоря таким образом, он проявляет неуважение ко многим болельщикам «Реала».
Есть более важные проблемы. Ему нужно сосредоточиться на решении проблем испанского футбола», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.
Тебас о жалобах «Реала» на судейство: «Мне, как болельщику «Мадрида», становится стыдно. Происходящее является оскорблением для остальных клубов»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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