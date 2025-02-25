Анчелотти о «Реале»: «Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей – невероятно, нам нужен отдых»
Карло Анчелотти заявил о необходимости отдыха из-за напряженного календаря.
На данный момент «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка в 25 матчах. Столько же баллов у лидирующей «Барселоны».
26 февраля мадридский клуб сыграет против «Реал Сосьедад» в полуфинальном матче Кубка Испании.
«Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. Но и другие команды тоже выступают хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей. Невероятно.
Я устаю, и вы устаете. Это из того, что я слышу и вижу. Нам нужен отдых», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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