Анчелотти о «Реале»: «Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей – невероятно, нам нужен отдых»

Карло Анчелотти заявил о необходимости отдыха из-за напряженного календаря.

На данный момент «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги , набрав 54 очка в 25 матчах. Столько же баллов у лидирующей «Барселоны».

26 февраля мадридский клуб сыграет против «Реал Сосьедад» в полуфинальном матче Кубка Испании.

«Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. Но и другие команды тоже выступают хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей. Невероятно.

Я устаю, и вы устаете. Это из того, что я слышу и вижу. Нам нужен отдых», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти .