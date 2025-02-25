Радимову предлагали возглавить «Ростов» зимой. Экс-хавбек «Зенита» отказался по личным причинам (Иван Карпов)
Владислав Радимов отказался возглавить «Ростов».
Сегодня стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера ростовчан. 56-летний специалист намерен сосредоточиться на сборной России. Его сменил Джонатан Альба.
По информации инсайдера Ивана Карпова, зимой возглавить «Ростов» предлагали Владиславу Радимову, однако он отказался про личным причинам.
Отмечается, что Карпин должен был доработать до лета, однако по итогам сегодняшней встречи было принято решение об уходе тренера.
Карпин работал с «Ростовом» с 19 декабря 2017 года, летом 2021 года покинул клуб, а весной 2022-го вновь возглавил его, одновременно занимая пост главного тренера сборной России.
«Ростов» находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 баллов после 18 матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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