Радимову предлагали возглавить «Ростов» зимой. Экс-хавбек «Зенита» отказался по личным причинам (Иван Карпов)

Владислав Радимов отказался возглавить «Ростов».

Сегодня стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера ростовчан. 56-летний специалист намерен сосредоточиться на сборной России. Его сменил Джонатан Альба.

По информации инсайдера Ивана Карпова, зимой возглавить «Ростов» предлагали Владиславу Радимову , однако он отказался про личным причинам.

Отмечается, что Карпин должен был доработать до лета, однако по итогам сегодняшней встречи было принято решение об уходе тренера.

Карпин работал с «Ростовом» с 19 декабря 2017 года, летом 2021 года покинул клуб, а весной 2022-го вновь возглавил его, одновременно занимая пост главного тренера сборной России.

«Ростов » находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 26 баллов после 18 матчей.