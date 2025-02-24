Зобнин хотел бы возвращения Промеса в «Спартак»: «Как футболист с большой буквы, он помог бы коллективу. Желаю, чтобы его ситуация быстрее разрешилась»

Роман Зобнин хотел бы, чтобы Квинси Промес вернулся в «Спартак».

– Успел ли в ОАЭ пообщаться с Промесом?

– Да, общались, он приезжал к нам в отель. Мы пообщались и вспомнили наши моменты – лучшие и не очень. Все по нему очень скучают, он также скучает по «Спартаку ». Желаю, чтобы его ситуация быстрее разрешилась.

– В нынешней форме он все равно был бы лидером «Спартака»?

– Не знаю. Нужно смотреть на его форму. Нужно, чтобы люди, которые отвечают за наши трансферы, его оценили. Это не мое дело. Как футболист с большой буквы и с большой историей, он бы, конечно, помог коллективу.

– Хотел бы его возвращения?

– Конечно, безусловно, – сказал полузащитник «Спартака».

Промес находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

В середине мая Квинси был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.