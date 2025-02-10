Журова о Промесе: «Пусть «Спартак» сам решает, нужна ли ему такая репутация. Я всегда за то, что нарушитель закона должен быть привлечен, если это доказано. Можно вспомнить Кокорина и Мамаева»

Светлана Журова прокомментировала возможное возвращение Квинси Промеса в Мир РПЛ.

«Историю с возвращением Промеса должен решать сам «Спартак »: нужна клубу такая репутация или нет. Мне это решать, честно говоря, вообще не хотелось бы. Пусть они сами думают, нужно им это или нет.

Можно сделать опрос, спросить своих болельщиков, хотят ли они этого. И я понятия не имею, может ли как-то негативно сказаться возвращение Промеса на российский спорт и российский футбол. Я бы действительно хотела бы посмотреть на какой-то опрос по этой теме.

Промес висит в информационной повестке столько времени, сколько с ним это все происходит. Я всегда за то, что человек, который нарушил закон, должен быть привлечен. Если, конечно, это доказано. А не пытаться всякими способами увильнуть от наказания.

Можно вспомнить ситуацию с Кокориным и Мамаевым . Люди на камеру совершили преступление, за которое отсидели и вернулись обратно. Но это все-таки другое дело.

Я всегда за то, чтобы давать людям второй шанс, если они искупили свою вину. Но сначала этот человек должен искупить эту вину и получить наказание. Если действительно было какое-то преступление и оно задокументировано», – сказала депутат Государственной думы.