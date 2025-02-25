Коу возможном допуске россиян: «Если будет достигнуто мирное соглашение, гораздо лучше иметь людей в спорте, чем за его пределами»
Об этом глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил в интервью Пирсу Моргану.
– Если бы гипотетически между Россией и Украиной было заключено мирное соглашение, и вы стали бы президентом МОК, видите ли вы тогда сценарий, при котором Россия могла бы вернуться на соревнования?
– Не мне разрабатывать мирные договоры. В таком случае придется очень внимательно к этому присмотреться. Очевидно, что мир – это неопределенное и сложное место... Все войны заканчиваются картой на столе и людьми.
Если мы придем к ситуации – а я надеюсь, что так и будет – когда будет достигнуто соглашение, которое удовлетворит обе стороны... Гораздо лучше иметь людей в спорте, чем за его пределами, – приводит слова Коу Inside the Games.
Выборы президента МОК пройдут 20 марта.
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