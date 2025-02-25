Бабаев об исключении ЦСКА из пакета санкций ЕС: «Если это так, то мы благодарны. Многие говорят, что спорт вне политики – в кои-то веки увидели»
Роман Бабаев прокомментировал исключение ЦСКА из пакета санкций ЕС.
Ранее появилась информация, что Венгрия добилась исключения ЦСКА и «Ростова» из пакета санкций Евросоюза. Введение санкций в отношении футбольных клубов было инициировано правительством Эстонии.
«Мне ничего неизвестно. Точно так же, как и вы, прочитал об этом в новостях, поэтому сложно комментировать.
Если это так, то мы, конечно, благодарны.
Многие говорят, что спорт вне политики, в кои-то веки увидели, надеюсь, что это достоверная информация, подтверждение этому тезису», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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