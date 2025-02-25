Новичок «Динамо» Касерес о политике: «Скоро все это закончится, думаю. Для меня главное – футбол, переход стал большим спортивным вызовом»
Хуан Касерес высказался о влиянии политики на трансфер в «Динамо».
24-летний парагвайский защитник перешел из аргентинского «Лануса» 20 февраля.
– Всякие политические моменты не смущали?
– Я об этом вообще не думал, для меня самое главное – футбол. Переход в «Динамо», как уже сказал, стал большим спортивным вызовом.
А насчет политики... Думаю, что скоро все это закончится, – сказал игрок бело-голубых Хуан Касерес.
Касерес о переходе в РПЛ: «Бальбуэна рассказал, что «Динамо» – великий клуб. Играть в сильном европейском чемпионате – это большой шаг вперед»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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