Хуан Касерес высказался о влиянии политики на трансфер в «Динамо».

24-летний парагвайский защитник перешел из аргентинского «Лануса» 20 февраля.

– Всякие политические моменты не смущали?

– Я об этом вообще не думал, для меня самое главное – футбол. Переход в «Динамо », как уже сказал, стал большим спортивным вызовом.

А насчет политики... Думаю, что скоро все это закончится, – сказал игрок бело-голубых Хуан Касерес .

Касерес о переходе в РПЛ: «Бальбуэна рассказал, что «Динамо» – великий клуб. Играть в сильном европейском чемпионате – это большой шаг вперед»