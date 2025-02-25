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  • Трансфер Роке из «Барсы» в «Палмейрас» за 25 млн евро под угрозой срыва. 19-летнего форварда не могут вернуть из «Бетиса» из-за правил RFEF (ESPN)
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Трансфер Роке из «Барсы» в «Палмейрас» за 25 млн евро под угрозой срыва. 19-летнего форварда не могут вернуть из «Бетиса» из-за правил RFEF (ESPN)

Трансфер Витора Роке из «Барсы» в «Палмейрас» за 25 млн евро под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб согласовал переход 19-летнего форварда. По данным ESPN, сделка находится под угрозой срыва.

Сейчас Роке выступает за «Бетис» на правах аренды. Согласно правилам Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), отозвать игрока из аренды можно только в случае, если трансферное окно в Испании открыто. Последний день переходов в Ла Лиге был 3 февраля.

В своде правил также есть ограничение, запрещающее передачу футболиста из клуба, который его арендовал, в третью команду. Это означает, что «Бетис» не сможет отдать Роке «Палмейрасу» в субаренду или применить какую-либо другую схему по передаче прав.

Отмечается, что бразильский клуб пессимистично настроен по поводу реалистичности возможного трансфера до закрытия трансферного окна в Бразилии 28 февраля.

Напомним, Роке был приобретен «Барселоной» за 30+31 млн евро в сезоне-2023/24 и провел 14 игр в составе команды в Ла Лиге.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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ESPN
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деньги
возможные трансферы
Федерация футбола Испании
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