Директор «Бетиса» о Роке: «Ни он, ни «Барса» не говорили о его уходе, это неправда. Он один из самых важных игроков, провел много минут в этом сезоне»
В «Бетисе» опровергли желание Витора Роке покинуть клуб.
19-летний нападающий, принадлежащий «Барселоне», выступает за «Бетис» на правах аренды.
– Витор Роке просил о об уходе из клуба?
– Нет, ничего такого. Ни Витор Роке, ни его окружение, ни «Барселона», с которой у нас очень тесные отношения, ни я как спортивный директор не говорили о том, что он должен уйти. Это совершенно неправда.
Витор провел очень много минут в этом сезоне, он один из самых важных игроков. Партнеры по команде стараются изо всех сил, и ему тоже нужно выжимать максимум, – сказал спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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