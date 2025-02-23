«Барселона» продаст Роке «Палмейрасу» за 25 млн евро и 20% при перепродаже. Форвард улетит в Бразилию в начале недели (Diario Sport)
Витор Роке на следующей неделе вернется в Бразилию.
По данным Diario Sport, в понедельник все документы, связанные с трансфером нападающего в «Палмейрас», должны быть готовы к подписанию. Форвард, арендованный «Бетисом» у «Барселоны», отправится в Южную Америку как можно скорее.
Ожидается, что «блауграна» получит за 19-летнего футболиста 25 млн евро, а также 20% от суммы его следующего трансфера.
Роке был приобретен «Барселоной» за 30+31 млн евро в сезоне-2023/24 и провел 14 игр в составе команды в Ла Лиге, после чего ушел в «Бетис». Подробно со статистикой Витора можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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