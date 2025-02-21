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  • «Палмейрас» надеется подписать Роке до конца февраля. Бразильцы понимают, что это будет непросто из-за позиций «Барсы» и «Бетиса» (ESPN)
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«Палмейрас» надеется подписать Роке до конца февраля. Бразильцы понимают, что это будет непросто из-за позиций «Барсы» и «Бетиса» (ESPN)

«Палмейрас» рассчитывает подписать Витора Роке до конца февраля.

По данным ESPN Brasil, «Палмейрас» не теряет надежды подписать футболиста до закрытия трансферного окна в Бразилии 28 февраля. Однако в клубе понимают, что сделка будет непростой.

Нападающий «Барселоны» летом перешел в «Бетис» на правах аренды до конца сезона. Его контракт рассчитан до июня 2031 года, и «Барса» готова отпустить футболиста только на постоянной основе. Каталонцы будут рассматривать предложения в размере порядка 25 млн евро.

Даже если «Палмейрас» удовлетворит финансовые требования «Барсы», им все равно придется убедить «Бетис» прервать аренду Роке. Пока что клуб не дал ясно понять, позволят ли они форварду уйти бесплатно в этом месяце или будут добиваться финансовой компенсации.

19-летний Роке забил 7 голов в 31 матче за «Бетис». У севильского клуба есть возможность продлить аренду Роке еще на один сезон или оформить его переход на постоянной основе этим летом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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