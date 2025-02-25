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Касерес о переходе в РПЛ: «Бальбуэна рассказал, что «Динамо» – великий клуб. Играть в сильном европейском чемпионате – это большой шаг вперед»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал о своем решении приехать в Мир РПЛ.

– Первая твоя мысль, когда агент сказал о варианте с «Динамо»?

– Я уже знал этот клуб, ведь в нем давно играет мой хороший товарищ по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Поэтому когда агент сообщил, что есть предложение от «Динамо», то у меня сразу возникло большое желание воспользоваться им, приехать в Россию.

Естественно, дальше полез в интернет изучать, кто еще играет в команде, на каком месте она идет и так далее. И стадион тут же посмотрел - он классно выглядит.

Плюс позвонил Фаби [Бальбуэна], тот мне рассказал подробнее, что это великий клуб, отличные условия на базе, прекрасный стадион, высокие задачи. Посоветовал соглашаться.

– Чем привлек вариант «Динамо»? В первую очередь это финансовая сторона?

– Прежде всего, конечно, мои мысли - о развитии карьеры. Это большой шаг вперед - играть в сильном европейском чемпионате, – сказал Касерес

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФабиан Бальбуэна
logoХуан Касерес II
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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