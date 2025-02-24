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  • «Фенербахче» Моуринью не проигрывает 16 матчей подряд – 11 побед, 5 ничьих. Команда отстает от «Галатасарая» на 6 очков после 0:0 в дерби
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«Фенербахче» Моуринью не проигрывает 16 матчей подряд – 11 побед, 5 ничьих. Команда отстает от «Галатасарая» на 6 очков после 0:0 в дерби

«Фенербахче» не проигрывает более двух месяцев.

Сегодня команда Жозе Моуринью сыграла вничью с «Галатасараем» (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.

Последний раз «Фенербахче» проигрывал 11 декабря – в матче Лиги Европы против «Атлетика» (0:2). С тех пор во всех турнирах стамбульская команда одержала 11 побед и 5 раз сыграла вничью.

В таблице чемпионата Турции «Фенербахче» идет вторым, набрав 58 очков в 24 матчах. «Галатасарай» опережает команду Моуринью на 6 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
logoЖозе Моуринью
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