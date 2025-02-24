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  • Златан Ибрагимович: «Милан» – самый знаменитый клуб Италии. Мы представляем итальянский футбол во всем мире, о нас говорят, значит, мы делаем что-то великое»
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Златан Ибрагимович: «Милан» – самый знаменитый клуб Италии. Мы представляем итальянский футбол во всем мире, о нас говорят, значит, мы делаем что-то великое»

Златан Ибрагимович назвал «Милан» самым знаменитым итальянским клубом.

«Милан» – самый знаменитый клуб Италии. Мы представляем итальянский футбол во всем мире. ДНК, менталитет, статус. Цифры говорят сами за себя. Все говорят о нас. А если говорят о нас, значит, мы делаем что-то великое.

Новая ментальность. Наш менеджмент молод, интернационален. Люди с разными взглядами, разными амбициями. Здесь есть голод [до побед]. И это потрясающе.

Мы не боимся. Это наша сила. Мы делаем то, во что верим. Без страха, без ограничений, по-своему. Мы не смотрим на других. Мы идем вперед, всегда. Какую бы стену ни встретили на пути? Мы ее пробьем.

И поверь мне: мы – это рок-н-ролл. Мы всегда нацелены на результат. Мы новая школа», – сказал бывший игрок, а ныне советник владельцев «Милана». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: GQ
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЗлатан Ибрагимович
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