Куртуа вернется в сборную Бельгии в марте (Marca)

Тибо Куртуа сыграет за сборную Бельгии в марте.

Marca сообщает, что новый главный тренер бельгийцев Руди Гарсия вызовет голкипера «Реала » на ближайшие матчи сборной в Лиге наций. 20 и 23 марта Бельгия сыграет с Украиной в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе турнира.

Напомним, Куртуа не играл за Бельгию с лета 2023 года из-за разногласий с Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинул пост главного тренера бельгийской сборной в январе.