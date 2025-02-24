Куртуа вернется в сборную Бельгии в марте (Marca)
Тибо Куртуа сыграет за сборную Бельгии в марте.
Marca сообщает, что новый главный тренер бельгийцев Руди Гарсия вызовет голкипера «Реала» на ближайшие матчи сборной в Лиге наций. 20 и 23 марта Бельгия сыграет с Украиной в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе турнира.
Напомним, Куртуа не играл за Бельгию с лета 2023 года из-за разногласий с Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинул пост главного тренера бельгийской сборной в январе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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