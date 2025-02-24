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Экс-арбитр Егоров об иностранных арбитрах в РПЛ: «У нас в футболе футболистов нет, но никто не говорит: «Давайте руководство РФС привезем из-за границы». У нас есть судьи, им надо доверять»

Экс-арбитр Игорь Егоров высказался о проблемах судейства в Мир РПЛ.

Ранее глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что на вторую часть чемпионата России могут привлечь арбитров из Саудовской Аравии и Беларуси.

«У нас в футболе футболистов нет. Вот в хоккее – хоккеисты, поэтому там и порядок, и дисциплина, и все остальное. А в футболе футболистов нет. Половиной клубов руководят вообще непонятно кто: что за люди, откуда они берутся, и как быстро они познают футбол. А еще быстрее они познают судейство.

И вот здесь надо покопаться. Тот же Павел Каманцев свисток в зубах не держал – он не знает, куда свистеть. Нет, свистеть-то он наверняка знает куда. Но такого не было никогда, чтобы руководитель судейского корпуса никогда в жизни не судил. Это только мы можем до такого дойти. Это только в нашей стране человек, который был юристом, вдруг стал возглавлять судейский корпус. И Каманцев рассказывает судьям международной категории, как им работать!

У нас подобраны очень квалифицированные арбитры. Другое дело, что передать свой опыт в тот момент, когда вызывают судью из ФНЛ-1 в Премьер-лигу, практически невозможно. Опыт нужно передавать на этапах школы, когда человек только начинает судить. У нас вот здесь огромный пробел. А все остальное – мы везде все умеем, и никто нам не нужен: ни футболисты, ни судьи. А у нас что, легионеров засилье? Так теперь давайте судей привезем.

Но никто не говорит: давайте поменяем руководство РФС, давайте привезем из-за границы руководство Российского футбольного союза, и пускай они руководят. Я что-то не слышал такого никогда. Нас все устраивает. У нас президент «Газпромнефти» привозит хорошие деньги, пытается развивать футбол. Как он понимает, как он это делает... И все вокруг него там такие же примерно люди, которые в футбол не играли точно. Там, по-моему, Алаев только и Никита Павлович Симонян в футбол-то играли. Остальные – не знаю, видели футбол или просто прочитали название и стали там работать. Особенно менеджеры, которые пришли из «Газпрома».

Нужно налаживать школу молодых арбитров в регионах. Мы уделяем этому внимание, но еще пока недостаточное. Раньше вообще не думали об этом – должны были просто родиться судьями, пойти и судить. Взять свисток, бегать и понимать игру, а это не так просто. У нас есть судьи, им надо доверять», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Павел Каманцев
logoИгорь Егоров
logoРФС
logoАлександр Дюков
logoАлександр Алаев
logoНикита Симонян
logoГазпром
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