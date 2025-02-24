Экс-арбитр Егоров об иностранных судьях в РПЛ: «Бред сивой кобылы, наши готовы в тысячу раз лучше. В Саудовской Аравии не было арбитров и не будет. Им не надо бегать, свистеть. Зачем? Они богатыми рождаются»

Экс-арбитр Игорь Егоров отреагировал на приглашение иностранных судей в Мир РПЛ.

Ранее глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал , что на вторую часть чемпионата России могут привлечь арбитров из Саудовской Аравии и Беларуси.

«А там что, арбитры есть? Вряд ли. Это очередной непонятный спич. Мы уже не знаем, куда нам метаться – Саудовская Аравия, из Бангладеш можно попросить. А для матчей сборной мы, наверное, будем арбитров из Кубы приглашать.

В Саудовской Аравии не было никогда арбитров и не будет. Им не надо бегать, свистеть. Зачем? У них и так все хорошо, они богатыми рождаются. Им не надо больше ничего делать. Они и в футбол-то ленятся играть – футболистов из всех стран пачками закупают. По мне, это какой-то очередной бредовый шаг. От чего-то отказываемся, потом опять к этому приходим, потом опять отказываемся, опять к этому приходим. Бред сивой кобылы.

Наши арбитры готовы в тысячу раз лучше, чем в Саудовской Аравии. Вопрос сегодня в психологии. Если человеку каждый день говорят, что он дурак, он может превратиться в дурака. Первую часть чемпионата провалили, а вторую часть сезона-23/24 отработали очень качественно. Нужна поддержка. Нужен кнут и пряник, а у нас только критика – больше нет ничего. Критикуют все: кто играл в футбол, кто футбол видел из подводной лодки, кто – с космического корабля», – заявил экс-арбитр ФИФА.