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Лапочкин против саудовских судей в РПЛ: «Мы не знаем их уровень. Они не знают установок Мажича. Возможны казусы»

Сергей Лапочкин против назначения судей из Саудовской Аравии на матчи Мир РПЛ.

– Карасев, Иванов, Левников работали в Саудовской Аравии, и раз подписан договор об обмене, то его надо выполнять. Лично мне хотелось бы, чтобы наш чемпионат судили только российские арбитры, но в сложившихся геополитических обстоятельствах радует, что наши судьи получают международную практику.

– Не кажется ли вам странным, что обмен получается односторонним? Российские арбитры работают в Саудовской Аравии, а их судьи у нас – нет.

– Мы же не знаем деталей договора. Пока очень радует, что наши ведущие арбитры имеют регулярную международную практику. Помимо главного, еще два ассистента и ВАР.

– Вам было бы интересно увидеть арбитра из Саудовской Аравии на матче РПЛ?

– Нет.

– Почему? Из-за низкого уровня?

– Мы не знаем их уровень. Они не проходили сборы совместно с российскими судьями, не знают тех установок и требований, которые дает Мажич (глава департамента судейства РФС – Спортс”). Возможны казусы. В решающей части чемпионата не хотелось бы экспериментов, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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logoпремьер-лига Россия
logoСергей Лапочкин
Милорад Мажич
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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