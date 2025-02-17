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  • Директор «Ростова» Рыскин о возможном уходе Карпина: «Не готов комментировать слухи и предположения»
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Директор «Ростова» Рыскин о возможном уходе Карпина: «Не готов комментировать слухи и предположения»

В «Ростове» прокомментировали информацию о возможном уходе Валерия Карпина.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил: «Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят».

«Я не готов комментировать слухи и предположения», – сказал спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

Желто-синие занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков после 18 туров. Карпин возглавляет команду с марта 2022 года. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: РБК
logoВалерий Карпин
logoАлексей Рыскин
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
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