Директор «Ростова» Рыскин о возможном уходе Карпина: «Не готов комментировать слухи и предположения»

В «Ростове» прокомментировали информацию о возможном уходе Валерия Карпина.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил : «Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова » до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят».

«Я не готов комментировать слухи и предположения», – сказал спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

Желто-синие занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 26 очков после 18 туров. Карпин возглавляет команду с марта 2022 года.