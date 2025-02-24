Михаил Кержаков о самой глупой покупке: «Спортивный мотоцикл: за 4 тысячи долларов купил, а продал – за 3 через две недели. Я на нем чуть не разложился, поэтому рад, что остался жив»
– Ваш брат [Александр Кержаков], говоря о необдуманных покупках, рассказал о чемодане Louis Vuitton и другой одежде, которой не пользуется. Было ли у вас что-то подобное?
– Конечно, те же вещи. Самая тупая моя покупка – спортивный мотоцикл. Поездил на нем две недели и продал дешевле, чем брал.
Это был порыв, связанный с моей тупостью. Мне было 19 лет. Получил большие премиальные за попадание в заявку главной команды «Зенита», мне казалось, что будет круто купить мотоцикл Suzuki Bandit 400. Ни разу раньше не ездил на мотоцикле.
– Сколько стоил?
– За четыре тысячи долларов купил, а продал – за три. Я на нем еще чуть не разложился, поэтому рад, что остался жив. В тот момент уже не думал о финансовых потерях и с тех пор больше не садился за мотоцикл, – рассказал вратарь «Зенита».
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