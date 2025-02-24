Владелец «Лиона» о главе «ПСЖ»: «Я не имею против него ничего личного, европейские законы должны соблюдать все. Я борюсь не за клуб, а за Лигу 1 – один победитель не может быть 20 лет подряд»

Владелец «Лиона» высказался о конфликте с главой «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.

Ранее Джон Текстор сообщил, что намерен заявить в Лигу 1 о незаконном финансировании «ПСЖ».

«Я не имею против него ничего личного. Мне просто хотелось бы, чтобы все клубы соблюдали европейские законы. В этом смысле я борюсь не за «Лион», а за Лигу 1. У меня нет какого-то личного сообщения для него, он знает, что может позвонить мне в любое время.

В лиге все должны следовать одним и тем же правилам. И мы не можем иметь одного и того же победителя [в Лиге 1] 20 лет подряд, это просто невозможно», – заявил Текстор.

Глава «ПСЖ» назвал владельца «Лиона» ковбоем в ходе переговоров о ТВ-правах. Текстор пришел на матч команд в ковбойской шляпе: «Я даже не умею ездить на лошади! Подумал, что это забавно»

Владелец «Лиона» о «ПСЖ»: «Представьте, что «Реалу» разрешили неограниченные траты. Тогда в Испании в жизни не будет другого чемпиона. Лига 1 – самая несбалансированная в мире»