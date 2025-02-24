  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владелец «Лиона» о главе «ПСЖ»: «Я не имею против него ничего личного, европейские законы должны соблюдать все. Я борюсь не за клуб, а за Лигу 1 – один победитель не может быть 20 лет подряд»
9

Владелец «Лиона» о главе «ПСЖ»: «Я не имею против него ничего личного, европейские законы должны соблюдать все. Я борюсь не за клуб, а за Лигу 1 – один победитель не может быть 20 лет подряд»

Владелец «Лиона» высказался о конфликте с главой «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.

Ранее Джон Текстор сообщил, что намерен заявить в Лигу 1 о незаконном финансировании «ПСЖ».

«Я не имею против него ничего личного. Мне просто хотелось бы, чтобы все клубы соблюдали европейские законы. В этом смысле я борюсь не за «Лион», а за Лигу 1. У меня нет какого-то личного сообщения для него, он знает, что может позвонить мне в любое время.

В лиге все должны следовать одним и тем же правилам. И мы не можем иметь одного и того же победителя [в Лиге 1] 20 лет подряд, это просто невозможно», – заявил Текстор.

Глава «ПСЖ» назвал владельца «Лиона» ковбоем в ходе переговоров о ТВ-правах. Текстор пришел на матч команд в ковбойской шляпе: «Я даже не умею ездить на лошади! Подумал, что это забавно»

Владелец «Лиона» о «ПСЖ»: «Представьте, что «Реалу» разрешили неограниченные траты. Тогда в Испании в жизни не будет другого чемпиона. Лига 1 – самая несбалансированная в мире»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoлига 1 Франция
logoЛион
logoПСЖ
logoНассер Аль-Хелайфи
Джон Текстор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава «ПСЖ» назвал владельца «Лиона» ковбоем в ходе переговоров о ТВ-правах. Текстор пришел на матч команд в ковбойской шляпе: «Я даже не умею ездить на лошади! Подумал, что это забавно»
5вчера, 09:10
Фанаты «Лиона» вывесили баннер с изображением Аль-Хелайфи и надписями «катарская мафия», «приспешники LFP» и «политические демагоги» на матче с «ПСЖ»
4вчера, 08:17Фото
Владелец «Лиона» о «ПСЖ»: «Представьте, что «Реалу» разрешили неограниченные траты. Тогда в Испании в жизни не будет другого чемпиона. Лига 1 – самая несбалансированная в мире»
7021 февраля, 19:06
Главные новости
Микель Артета: «Только через мой труп «Арсенал» перестанет думать о борьбе за титул АПЛ. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить положение»
910 минут назад
Радимову предлагали возглавить «Ростов» зимой. Экс-хавбек «Зенита» отказался по личным причинам (Иван Карпов)
811 минут назад
Джонатан Альба возглавил «Ростов». Испанец входил в штаб Карпина с 2018 года
2729 минут назад
Карпин об уходе из «Ростова»: «Мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России. Хочу принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал»
9841 минуту назад
«Ростов» объявил об уходе Карпина: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России»
17151 минуту назад
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
53 минуты назад
Лахиялов о «Спартаке» и «Зените»: «РФС должен иметь право вето на трансферы – трата 12 млрд рублей двумя клубами нецелесообразна в нынешнее время. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом»
4054 минуты назад
Анчелотти о «Реале»: «Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей – невероятно, нам нужен отдых»
1759 минут назад
У Захаряна травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Сосьедада» в воскресенье впервые в сезоне вышел в старте и забил
32сегодня, 12:53
Бабаев о срыве трансфера Лоррана в ЦСКА: «Рабочая ситуация, стороны пытались защитить свои интересы. Проблемы с МРТ? Это неправда»
3сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?
30 секунд назад
Слот о Салахе: «Если «Ливерпуль» что-то выиграет, его шансы на «Золотой мяч» сильно вырастут. Он должен показывать тот же уровень, что и последние 7-8 месяцев»
424 минуты назад
Карпин покидает пост тренера «Ростова». Договор расторгнут по соглашению сторон («РБ Спорт»)
1752 минуты назад
Канищев о «Зените»: «У легионеров одна мотивация – деньги. Говорить, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно»
10сегодня, 12:39
Вальверде не сыграет с «Сосьедадом» из-за проблем с бедром. Мбаппе не тренировался с командой сегодня
2сегодня, 11:44
Акинфеев о новой базе ЦСКА: «Макет сделан по европейским стандартам. Совершенная инфраструктура, елки, пляж. Наверное, половина команды будет оставаться, чтобы позагорать»
10сегодня, 11:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой»
2сегодня, 11:14
«Сегодня 26 лет нашим вратарям!» «ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с днем рождения
7сегодня, 10:49
Ван Дейк об остатке сезона: «Если «Ливерпуль» сделает «Энфилд» пугающим для соперника, это поможет и команде, и болельщикам. Большую часть чемпионата нам это удавалось»
3сегодня, 10:39
Вячеслав Колосков: «В 2025-м Россия никуда не вернется. У Зеленского вчера собрался весь русофобский бомонд, голосуют их представители, а не Трамп. Позиция Америки никакого отношения к УЕФА не имеет»
19сегодня, 10:26