Глава «ПСЖ» назвал владельца «Лиона» ковбоем в ходе переговоров о ТВ-правах. Текстор пришел на матч команд в ковбойской шляпе: «Я даже не умею ездить на лошади! Подумал, что это забавно»
Во время июльской встречи владельцев клубов Лиги 1 по вопросу телевизионных прав чемпионата Нассер Аль-Хелайфи и Джон Текстор вступили в конфликт. Как стало известно из опубликованной недавно видеозаписи, глава «ПСЖ» в какой-то момент назвал Текстора ковбоем, а тот обозвал его хулиганом.
Напомним, в конечном счете вещателями чемпионата стали DAZN и beIN Sports. Канал beIN Sports входит в медиахолдинг beIN Media Group, которым владеет Нассер Аль-Хелайфи.
Вчера «Лион» и «ПСЖ» (2:3) сыграли в 23-м туре Лиги 1.
Владелец «Лиона» появился на матче в ковбойской шляпе. Текстор размахивал шляпой и аплодировал зрителям перед началом игры.
После матча DAZN спросил американца об этом жесте.
«Я не знал, что он назвал меня ковбоем, ведь я даже не умею ездить на лошади!
Я подумал, что это забавно», – сказал Текстор, смеясь.
Владелец «Лиона» о главе «ПСЖ», руководящем одним из вещателей Лиги 1: «Аль-Хелайфи запугивал людей, пытавшихся внедрять новые идеи. Конфликт интересов экстремален»
Фанаты «Лиона» вывесили баннер с изображением Аль-Хелайфи и надписями «катарская мафия», «приспешники LFP» и «политические демагоги» на матче с «ПСЖ»
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