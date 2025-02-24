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  • Глава «ПСЖ» назвал владельца «Лиона» ковбоем в ходе переговоров о ТВ-правах. Текстор пришел на матч команд в ковбойской шляпе: «Я даже не умею ездить на лошади! Подумал, что это забавно»
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Глава «ПСЖ» назвал владельца «Лиона» ковбоем в ходе переговоров о ТВ-правах. Текстор пришел на матч команд в ковбойской шляпе: «Я даже не умею ездить на лошади! Подумал, что это забавно»

Глава «ПСЖ» назвал владельца «Лиона» ковбоем во время переговоров о ТВ-правах.

Во время июльской встречи владельцев клубов Лиги 1 по вопросу телевизионных прав чемпионата Нассер Аль-Хелайфи и Джон Текстор вступили в конфликт. Как стало известно из опубликованной недавно видеозаписи, глава «ПСЖ» в какой-то момент назвал Текстора ковбоем, а тот обозвал его хулиганом.

Напомним, в конечном счете вещателями чемпионата стали DAZN и beIN Sports. Канал beIN Sports входит в медиахолдинг beIN Media Group, которым владеет Нассер Аль-Хелайфи.

Вчера «Лион» и «ПСЖ» (2:3) сыграли в 23-м туре Лиги 1.

Владелец «Лиона» появился на матче в ковбойской шляпе. Текстор размахивал шляпой и аплодировал зрителям перед началом игры.

После матча DAZN спросил американца об этом жесте.

«Я не знал, что он назвал меня ковбоем, ведь я даже не умею ездить на лошади!

Я подумал, что это забавно», – сказал Текстор, смеясь.

Владелец «Лиона» о главе «ПСЖ», руководящем одним из вещателей Лиги 1: «Аль-Хелайфи запугивал людей, пытавшихся внедрять новые идеи. Конфликт интересов экстремален»

Фанаты «Лиона» вывесили баннер с изображением Аль-Хелайфи и надписями «катарская мафия», «приспешники LFP» и «политические демагоги» на матче с «ПСЖ»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: AP News
logoПСЖ
logoЛион
logoНассер Аль-Хелайфи
logoлига 1 Франция
Джон Текстор
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