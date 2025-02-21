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Владелец «Лиона» о «ПСЖ»: «Представьте, что «Реалу» разрешили неограниченные траты. Тогда в Испании в жизни не будет другого чемпиона. Лига 1 – самая несбалансированная в мире»

Владелец «Лиона» сравнил расходы «ПСЖ» и «Реала».

– В Испании существует финансовый фэйр-плей и лимит расходов на состав, в то время как во Франции нет единого органа, регулирующего финансы клубов. Благоприятствует ли это командам с неограниченным бюджетом, которые могут тратить, не балансируя свои счета в глазах финансового органа?

– Давайте скажем, что вы правы. Во всех лигах действуют меры по контролю убытков. В АПЛ, возможно, самой просматриваемой лигой в мире, ваши убытки не могут превысить 105 миллионов фунтов за трехлетний период, иначе с вас снимут очки. Если вы объявляете себя банкротом и обращаетесь за защитой в суд, потому что у вас есть реальные финансовые проблемы, вычтут еще больше баллов. Все черным по белому написано, правда же?

Но во Франции есть одна группа людей, которые сознательно решают наказать тех, кто их не поддерживает.

Представьте, что в Испании «Реалу», одному из крупнейших брендов в мире, разрешено тратить неограниченное количество денег, и никто не спрашивает, какой у него убыток. У вас тогда в жизни не будет другого чемпиона, кроме «Реала». Так что лига в этом случае уже подала бы иск.

Ла Лига подала иск против «ПСЖ» и Катара в Европейскую комиссию, ведь бюджеты испанских клубов очень ограничены. Лига контролирует, сколько они тратят.

Но эти испанские клубы будут вынуждены несправедливо конкурировать с такими командами, как «ПСЖ», и другими рынками, у которых нет ограничений на то, что они тратят.

Так что, конечно, это неправильно, и Франция – самая несбалансированная лига в мире. У нас каждый год один и тот же победитель, и никто ничего с этим не делает. Я согласен с вами, – заявил владелец «Лиона» Джон Текстор.

Владелец «Лиона» о «ПСЖ»: «Катар выделяет клубу сотни миллионов – это уничтожает конкуренцию. Такие субсидии в ЕС незаконны. Обратимся в Лигу 1, можем пойти в Европейскую комиссию»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoлига 1 Франция
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деньги
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Джон Текстор
финансовый фэйр-плей
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бизнес
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