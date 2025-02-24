Чеферин о Моуринью: «Отличный человек, во время пандемии он доставлял еду в дома престарелых по всему Лондону. Его образ размывается, потому что на поле он становится другим»
Александер Чеферин высказался о человеческих качествах Жозе Моуринью.
– Вы встречались со многими игроками и тренерами. Каков Жозе Моуринью вне футбола? Вы несколько раз публично обращались друг к другу…
– Жозе Моуринью – отличный человек. На поле он уникален. Его реальный образ немного размывается, потому что на поле он становится совсем другим, но на самом деле он замечательный человек. У нас очень хорошие отношения. Во время пандемии COVID-19 он доставлял еду в дома престарелых по всему Лондону.
Моуринью – очень интересный человек, и мы очень хорошо общаемся, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.
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Опубликовал: Алексей Белоус
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