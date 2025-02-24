Вратарь «Черноморца» Солдатенко о деньгах: «Если бы жил один, мне бы и 20 тысяч хватало. Трачу только на еду, хожу в одном и том же, не шмоточник»

Вратарь «Черноморца» заявил, что мог бы прожить на 20 тысяч рублей в месяц.

– Многие футболисты говорят, что могут прожить в месяц на 30-50 тысяч. Вы бы смогли прожить на такую сумму?

– Могу поверить в то, что многие футболисты могут прожить на такую сумму, но, если ты живешь один. Недавно считал, что в месяц я только на себя трачу 20-30 тысяч в месяц. Трачу только на еду. Одежда? Я хожу в одном и том же, не шмоточник. Все остальное на семью, надо помочь родителям. Что я заработал, то и купил.

Если бы у меня изначально была квартира и я бы жил один, мне бы и 20 тысяч хватало. Плачу 800 рублей на интернет, на еду. На себя трачу очень мало. В основном уходят деньги на благоустройство квартиры, дома, помощь близким. Если ты существуешь, то и 20 тысяч достаточно. Я сейчас откладываю деньги.

– Не любите автомобили?

– Не разбираюсь в машинах. Есть друг, он по автомобилям мастер. Он мне купил машину, на ней сейчас езжу. Мне вообще ничего не надо. Что я хотел, то и получил. Сейчас я ныряю в другие отрасли, которые мне интересны.

– Например, какие?

– Это секрет (смеется). Связано с инвестициями, но это не криптовалюты.

– И все же, что это за инвестиции?

– Скажу так, у меня есть близкий друг. Я его слушаю, делаю, как он говорит. Дает советы и все хорошо получается, – сказал Ростислав Солдатенко .