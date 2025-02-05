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Товарищеские матчи. «Химки» победили «Динамо» Махачкала, «Пари НН» забил 4 гола «Кайрату», «Оренбург» обыграл «Черноморец», «Акрон» был сильнее «Чэнду Жунчэн»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.

Сегодня «Пари НН» встречается с «Кайратом», «Оренбург» играет с «Черноморцем» Новороссийск, «Химки» обыграли «Динамо» Махачкала (1:0), «Акрон» победил китайский «Чэнду Жунчэн» (3:1).

Товарищеские матчи

«Химки» – «Динамо» Махачкала – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Заболотный (8).

«Химки» (1-й тайм): Кокарев, Джикия, Берковский, Бакаев, Мехия, Фаринья, Филин, Фернандес, Корредера, Заболотный, Магомедов.

«Динамо» Махачкала (1-й тайм): Т. Магомедов, Кагермазов, Шумахов, Табидзе, Алибеков, Сундуков, Ангбан, Зинович, Касинтура, Сердеров, Агаларов.

«Акрон» – «Чэнду Жунчэн» Китай – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Дзюба (15), 1:1 – Ромуло (28), 2:1 – Дзюба (33), 3:1 – Грибов (51).

«Акрон» (1-й тайм): Васютин, Эшковал, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.

«Пари НН» – «Кайрат» Казахстан – 4:2 (1:1)

Голы «Пари НН»: 1:1 – Каккое (23), 2:1 – Кокшаров (37), 3:1 – Кокшаров (51), 4:1 – Царукян (62).

«Пари НН» (1-й тайм): Медведев, Эктов, Карич, Тичич, Боселли, Каккоев, Кастильо, Майга, Царукян, Кокшаров.

«Оренбург» – «Черноморец» Новороссийск – 2:1 (0:1)

Голы «Оренбурга»: 1:1 – Мансилья (72), 2:1 – Мартынов (86).

«Оренбург» (1-й тайм): Сысуев, Сидоров, Хотулев, Татаев, Малых, Прохин, Башич, Рыбчинский, Мансилья, Марин, Куэро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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