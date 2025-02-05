Товарищеские матчи. «Химки» победили «Динамо» Махачкала, «Пари НН» забил 4 гола «Кайрату», «Оренбург» обыграл «Черноморец», «Акрон» был сильнее «Чэнду Жунчэн»
Сегодня «Пари НН» встречается с «Кайратом», «Оренбург» играет с «Черноморцем» Новороссийск, «Химки» обыграли «Динамо» Махачкала (1:0), «Акрон» победил китайский «Чэнду Жунчэн» (3:1).
Товарищеские матчи
«Химки» – «Динамо» Махачкала – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Заболотный (8).
«Химки» (1-й тайм): Кокарев, Джикия, Берковский, Бакаев, Мехия, Фаринья, Филин, Фернандес, Корредера, Заболотный, Магомедов.
«Динамо» Махачкала (1-й тайм): Т. Магомедов, Кагермазов, Шумахов, Табидзе, Алибеков, Сундуков, Ангбан, Зинович, Касинтура, Сердеров, Агаларов.
«Акрон» – «Чэнду Жунчэн» Китай – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Дзюба (15), 1:1 – Ромуло (28), 2:1 – Дзюба (33), 3:1 – Грибов (51).
«Акрон» (1-й тайм): Васютин, Эшковал, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.
«Пари НН» – «Кайрат» Казахстан – 4:2 (1:1)
Голы «Пари НН»: 1:1 – Каккое (23), 2:1 – Кокшаров (37), 3:1 – Кокшаров (51), 4:1 – Царукян (62).
«Пари НН» (1-й тайм): Медведев, Эктов, Карич, Тичич, Боселли, Каккоев, Кастильо, Майга, Царукян, Кокшаров.
«Оренбург» – «Черноморец» Новороссийск – 2:1 (0:1)
Голы «Оренбурга»: 1:1 – Мансилья (72), 2:1 – Мартынов (86).
«Оренбург» (1-й тайм): Сысуев, Сидоров, Хотулев, Татаев, Малых, Прохин, Башич, Рыбчинский, Мансилья, Марин, Куэро.
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