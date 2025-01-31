Товарищеские матчи. «Рубин» победил «Торпедо», «Ахмат» разгромил «Септември», «Крылья» сыграли 1:1 с «Черноморцем»
Товарищеские матчи
Турция
«Химки» – «Черноморец» – 6:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Трофимов (8), 2:0 – Руденко (41), 2:1 – Кротов (43), 3:1 – Вера (65), 4:1 – Вера (77), 5:1 – Бакаев (82), 6:1 – Мехия (85).
«Химки» (стартовый состав): Кокарев, Голубович, Мелентиевич, Садыгов, Руденко, Берковский, Трофимов, Филин, Капленко, Магомедов, Ориньо.
«Ахмат» – «Септември» Болгария – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Самородов (37), 2:0 – Садулаев (40, пенальти), 3:0 – Гандри (53, пенальти)
«Ахмат» (стартовый состав): Шелия, Адамов, Жиров, Ибишев, Тодорович, Исмаэл, Уткин, Садулаев, Самородов, Луна, Мелкадзе.
«Рубин» – «Торпедо» – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ходжа (48), 2:0 – Йочич (77).
«Рубин» (стартовый состав): Нигматуллин, Кабутов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Иванов, Апшацев, Васильев, Йочич, Вада, Чуни.
«Крылья Советов» – «Черноморец» – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Стежко (4), 1:1 – Гарре (13).
«Крылья Советов» (стартовый состав): Овсянников, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Гальдамес, Иванисеня, Цыпченко, Гарре, Дмитриев, Олейников, Сергеев.
«Химки» – «СКА Хабаровск» – 2:3 (1:2)
Голы «Химок»: 1:0 – Мехия (7), 2:2 – Заболотный (70).
«Химки» (стартовый состав): Тусеев, Степанов, Мирзов, Гусейнов, Джикия, Бакаев, Мехия, Фаринья, Вера, Корредера, Заболотный.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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