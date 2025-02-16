Юсупов перешел из «Динамо» Махачкала в «Черноморец». У хавбека 11 голов в 115 матчах за дагестанский клуб
«Динамо» Махачкала объявило об уходе Залимхана Юсупова.
27-летний полузащитник продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце».
Юсупов выступал за «Динамо» с 2020 года, пройдя с клубом весь путь из Второй лиги в Мир РПЛ и забив за карьеру 11 голов в 115 матчах.
В 18 играх текущего сезона во всех турнирах хавбек не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
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