Шмаров о золотом голе в 89-м: «Болельщики часто подходят, благодарят, даже в метро узнают. Очень приятно»
Валерий Шмаров вспомнил о своем золотом голе за «Спартак».
В чемпионате СССР 1989 года Шмаров забил победный мяч со штрафного в игре с киевским «Динамо» (2:1) в добавленное время. Победа позволила красно-белым стать чемпионами за тур до конца турнира.
«Золотой гол никак не вспоминается, его все время крутят везде, все время показывают. Когда был 35-летний юбилей у гола, все звонили, поздравляли. Такое не забывается, честно говоря. Может быть, не самый памятный момент карьеры, но самый значимый.
Болельщики часто подходят, благодарят, даже в метро узнают, подходят, очень приятно», – сказал Шмаров, которому 23 февраля исполнилось 60 лет.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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