Шмаров о Станковиче в «Спартаке»: «В Эмери не верили, а он все выиграл с «Севильей». Надо время дать, трансферы улучшить. Иностранцы деградируют, недорабатывают на тренировках, наверное»

Валерий Шмаров высказался о нынешнем «Спартаке».

– Как вам современный «Спартак»?

– Временами неплохо, временами – очень плохо. Но в целом, конечно, мы ждем большего от команды. Больше побед, красивой игры и голов.

– Верите в Станковича?

– Тяжело сказать. В Эмери тоже никто не верил, а он потом все выиграл с «Севильей».

Я думаю, что надо время давать одному тренеру. Тем более человек с таким футбольным опытом. Может быть, трансферную политику клубу нужно чуть-чуть улучшить.

Кто ни приезжает из иностранцев – деградирует. Чтобы понимать, почему так происходит, нужно находиться внутри команды и видеть, кто как тренируется. Судя по тому, как Станкович варьирует состав, наверное, кто-то недорабатывает на тренировках.

– В обозримом будущем «Спартак» станет чемпионом?

– Хотелось бы, а там – как карта ляжет. Как удача будет сопутствовать. Когда в 2017-м стали чемпионами, на последних минутах забивали сумасшедшие голы. Так что без удачи никуда, – сказал бывший нападающий «Спартака ».

После 15 туров Мир РПЛ команда Деяна Станковича с 28 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.