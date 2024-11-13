Шмаров о Станковиче в «Спартаке»: «В Эмери не верили, а он все выиграл с «Севильей». Надо время дать, трансферы улучшить. Иностранцы деградируют, недорабатывают на тренировках, наверное»
– Как вам современный «Спартак»?
– Временами неплохо, временами – очень плохо. Но в целом, конечно, мы ждем большего от команды. Больше побед, красивой игры и голов.
– Верите в Станковича?
– Тяжело сказать. В Эмери тоже никто не верил, а он потом все выиграл с «Севильей».
Я думаю, что надо время давать одному тренеру. Тем более человек с таким футбольным опытом. Может быть, трансферную политику клубу нужно чуть-чуть улучшить.
Кто ни приезжает из иностранцев – деградирует. Чтобы понимать, почему так происходит, нужно находиться внутри команды и видеть, кто как тренируется. Судя по тому, как Станкович варьирует состав, наверное, кто-то недорабатывает на тренировках.
– В обозримом будущем «Спартак» станет чемпионом?
– Хотелось бы, а там – как карта ляжет. Как удача будет сопутствовать. Когда в 2017-м стали чемпионами, на последних минутах забивали сумасшедшие голы. Так что без удачи никуда, – сказал бывший нападающий «Спартака».
После 15 туров Мир РПЛ команда Деяна Станковича с 28 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
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