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Силкин о Личке: «Неплохо работает в «Динамо». Шансы на чемпионство еще есть»

Сергей Силкин оценил шансы «Динамо» на титул в Мир РПЛ.

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице четвертое место.

«Думаю, Личка неплохо работает в «Динамо», в прошлом сезоне они были очень близки к чемпионству. Да, у него есть проблемы в обороне, но в эту линию команде нужны игроки посильнее тех, кто сейчас есть. 

Шансы на чемпионство еще есть, они точно будут в гонке. А вот уже по окончании сезона можно будет делать выводы, нужно его оставлять или нет. Сейчас разговоры о его возможной отставке неуместны», — сказал бывший тренер «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoМарцел Личка
logoСергей Силкин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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