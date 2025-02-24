Силкин о Личке: «Неплохо работает в «Динамо». Шансы на чемпионство еще есть»

Сергей Силкин оценил шансы «Динамо» на титул в Мир РПЛ.

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице четвертое место.

«Думаю, Личка неплохо работает в «Динамо», в прошлом сезоне они были очень близки к чемпионству. Да, у него есть проблемы в обороне, но в эту линию команде нужны игроки посильнее тех, кто сейчас есть.

Шансы на чемпионство еще есть, они точно будут в гонке. А вот уже по окончании сезона можно будет делать выводы, нужно его оставлять или нет. Сейчас разговоры о его возможной отставке неуместны», — сказал бывший тренер «Динамо ».