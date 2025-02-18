Геннадий Орлов: «У игроков «Динамо» нет контакта с Личкой – они не понимают, чего он хочет. Для меня барометр – когда Лев Лещенко сказал, что команда неуправляема. Настолько все потерял Марцел»
– Со стороны видно, что у игроков «Динамо» совсем нет контакта с главным тренером Марцелом Личкой, они не понимают, чего он хочет.
А он не может от них добиться того, что хочет сам. И это очень сложно. Не случайно сейчас начали говорить о том, что в «Динамо» может прийти Валерий Карпин – дыма же без огня не бывает.
Для меня барометр – когда Лев Лещенко, замечательный певец и давний болельщик «Динамо», сказал о том, что команда неуправляема, игроки каждый сам по себе, нет организации в игре. Настолько все потерял Личка.
– Слишком мягкий он для «Динамо»?
– Нет, причину я вижу в другом, и я уже как-то об этом говорил – нельзя так критиковать игроков после матча.
А он однажды после игры на пресс-конференции использовал запрещенный прием для педагога и воспитателя – начал критиковать, спросил, а видели ли вы во втором тайме «Динамо»? А он же сам – «Динамо».
Зачем же ты рубишь сук, на котором сидишь? Игроки же обижаются. И посмотрите, в каком настроении Карраскаль, Бителло, Нгамале?
Они как-то существуют сами по себе. Что-то у них не складывается, – сказал комментатор Геннадий Орлов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий