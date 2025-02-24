«Если Зделар получит российское гражданство, не удивлюсь. Алеррандро? ЦСКА купил кота в мешке». Агент Сафонов о трансферах
Алексей Сафонов оценил переходы Саши Зделара и Алеррандро в «Зенит» и ЦСКА.
«Спартак» и «Зенит» были главными игроками на трансферном рынке. «Спартак» взял хороших игроков на флажке, при этом убрали тех, кто был не нужен, отвязались от балласта.
«Зенит» взял Зделара — он уже сколько лет в России, не удивлюсь, если получит российское гражданство. «Локомотив» вообще никого не брал, ЦСКА купил кота в мешке (Алеррандро – Спортс”)», — сказал футбольный агент.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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