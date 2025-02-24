«Если Зделар получит российское гражданство, не удивлюсь. Алеррандро? ЦСКА купил кота в мешке». Агент Сафонов о трансферах

Алексей Сафонов оценил переходы Саши Зделара и Алеррандро в «Зенит» и ЦСКА.

«Спартак» и «Зенит » были главными игроками на трансферном рынке. «Спартак » взял хороших игроков на флажке, при этом убрали тех, кто был не нужен, отвязались от балласта.

«Зенит» взял Зделара — он уже сколько лет в России, не удивлюсь, если получит российское гражданство. «Локомотив» вообще никого не брал, ЦСКА купил кота в мешке (Алеррандро – Спортс”)», — сказал футбольный агент.