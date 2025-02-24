Компани о лидерстве «Баварии» в Бундеслиге: «Мы спокойны и не смотрим на других. Получили удовольствие от игры с «Айнтрахтом»
Венсан Компани высказался о лидерстве «Баварии» в Бундеслиге.
Тренер мюнхенцев поделился мнением после матча с «Айнтрахтом» (4:0).
«Мы сохраняли спокойствие и остаемся спокойными сейчас. Дополнительный день тренировок пошел нам на пользу, и в игре это было заметно. Мы продолжаем двигаться вперед, мы спокойны и не смотрим на других.
Мы играли очень хорошо, у нас было много моментов. Мы старались и получали удовольствие от игры. Делать так всегда – наша цель. А если не получается, тогда мы должны проявлять силу духа, как это было недавно (в матче с «Селтиком» – 1:1 – Спортс”). Хотим побеждать и дальше», – сказал Компани.
После 23 туров «Бавария» опережает идущего вторым «Байер» на 8 очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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