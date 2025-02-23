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  • Чемпионат Германии. «Бавария» забила 4 гола «Айнтрахту», «Лейпциг» поделил очки с «Хайденхаймом»
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Чемпионат Германии. «Бавария» забила 4 гола «Айнтрахту», «Лейпциг» поделил очки с «Хайденхаймом»

В Германии прошли матчи 23-го тура Бундеслиги.

В пятницу «Фрайбург» разгромил «Вердер» (5:0).

В субботу «Байер» выиграл на выезде у «Хольштайн Киль» (2:0), «Боруссия» Дортмунд дома разгромила «Унион» (6:0).

В воскресенье «Бавария» на своем поле разнесла «Айнтрахт» (4:0).

Чемпионат Германии

23-й тур

Германия. Бундеслига 23 февраля 14:30
23 тур
Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Матч завершен
2 - 2
2.2XG1.03
Хайденхайм
Коэффициенты
Матч окончен
Симонс
90’
90’
Зирслебен   Бек
83’
Пирингер   Зивзивадзе
Баку   Неделькович
80’
Лукеба   Битшиабу
80’
77’
Келлер
74’
Кербер   Келлер
74’
Шеппнер   Нихьюс
74’
Конте   Буш
67’
Шеппнер
  Шешко
64’
2тайм
Перерыв
  Опенда
45’
Баумгартнер   Вермерен
33’
15’
Гимбер
13’
  Пирингер
Орбан
12’
6’
  Хонзак
Баумгартнер
6’
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Лукеба (Битшиабу, 80), Орбан, Баку (Неделькович, 80), Кампль, Зайвальд, Симонс, Баумгартнер (Вермерен, 33), Опенда, Шешко, Вандевордт, Гертрюйда, Битшиабу, Клостерманн, Неделькович, Айдара, Вермерен, Гебель, Гомис
1тайм
Хайденхайм:
Мюллер, Зирслебен (Бек, 90), Гимбер, Майнка, Хонзак, Конте (Буш, 74), Ференбах, Шеппнер (Нихьюс, 74), Кербер (Келлер, 74), Траоре, Пирингер (Зивзивадзе, 83), Айхер, Буш, Келлер, Ваннер, Нихьюс, Бек, Янеш, Шиммер, Зивзивадзе
Германия. Бундеслига 23 февраля 16:30
23 тур
Альянц Арена
Бавария
Матч завершен
4 - 0
4.59XG1
Айнтрахт Ф
Коэффициенты
Матч окончен
  Гнабри
90’
Мусиала   Гнабри
85’
Олисе   Коман
85’
  Мусиала
83’
80’
Тута
Сане
77’
75’
Экитик   Батшуайи
75’
Кнауфф   Браун
Мюллер   Кейн
64’
Ито   Дэвис
63’
63’
Баойя   Гетце
  Ито
61’
46’
Хейлунд   Схири
46’
Узун   Ваи
2тайм
Перерыв
  Олисе
45’
Киммих   Горетцка
43’
Бавария:
Нойер, Ито (Дэвис, 63), Ким Мин Чжэ, Дайер, Лаймер, Павлович, Киммих (Горетцка, 43), Сане, Мусиала (Гнабри, 85), Олисе (Коман, 85), Мюллер (Кейн, 64), Урбиг, Дэвис, Геррейру, Боэ, Горетцка, Пальинья, Гнабри, Кейн, Коман
1тайм
Айнтрахт Ф:
Трапп, Теате, Тута, Кристенсен, Узун (Ваи, 46), Баойя (Гетце, 63), Хейлунд (Схири, 46), Ларссон, Коллинз, Кнауфф (Браун, 75), Экитик (Батшуайи, 75), Сантос, Аменда, Браун, Нкунку, Схири, Дауд, Гетце, Ваи, Батшуайи
Германия. Бундеслига 23 февраля 18:30
23 тур
ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
Матч завершен
1 - 1
1.4XG3.48
Штутгарт
Коэффициенты
Матч окончен
Орбан   Туре
84’
82’
Ундав   Демирович
82’
Каразор   Мийо
Прасс   Юрасек
77’
Бюльтер   Табакович
77’
  Орбан
74’
73’
Левелинг   Бруун Ларсен
2тайм
Перерыв
9’
  Вольтемаде
Хоффенхайм:
Филипп, Бюльтер (Табакович, 77), Прасс (Юрасек, 77), Нсоки, Акпогума, Чавес, Бекер, Штах, Бисхоф, Крамарич, Орбан (Туре, 84), Буск, Гранач, Юрасек, Кениг, Беренс, Табакович, Туре, Морстедт, Ярдымджи
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Ельч, Стергиу, Штиллер, Каразор (Мийо, 82), Фюрих, Левелинг (Бруун Ларсен, 73), Вольтемаде, Ундав (Демирович, 82), Бредлов, Хендрикс, Вагноман, Хакес, Кайтель, Мийо, Ридер, Демирович, Бруун Ларсен
Германия. Бундеслига 22 февраля 14:30
23 тур
Хольштайн
Хольштайн Киль
Матч завершен
0 - 2
0.06XG1.59
Байер
Коэффициенты
Матч окончен
83’
Фримпонг   Мукиеле
83’
Шик   Бонифасе
Коменда
82’
Яворчек   Гешвилль
78’
78’
Инкапиэ
Яворчек
75’
Гигович   Келати
75’
70’
Адли   Буэндиа
Кнудсен   Холтби
63’
Зец   Беккер
63’
Матино   Арп
63’
2тайм
Перерыв
45’
  Адли
Зец
24’
Кнудсен
12’
9’
  Шик
Хольштайн Киль:
Вайнер, Коменда, Зец (Беккер, 63), Ивежич, Яворчек (Гешвилль, 78), Гигович (Келати, 75), Ремберг, Кнудсен (Холтби, 63), Розенбом, Матино (Арп, 63), Харрес, Дене, Энгельхардт, Гешвилль, Беккер, Холтби, Шульц, Келати, Арп
1тайм
Байер:
Коварж, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Виртц, Шик (Бонифасе, 83), Гримальдо, Джака, Андрих, Фримпонг (Мукиеле, 83), Адли (Буэндиа, 70), Градецки, Эрмосо, Артур, Мукиеле, Хофманн, Алеиш Гарсия, Паласиос, Буэндиа, Бонифасе
Германия. Бундеслига 22 февраля 14:30
23 тур
Фольксваген-Арена
Вольфсбург
Матч завершен
1 - 1
1.87XG0.83
Бохум
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Масурас   Гамбоа
90’
Сиссоко   Лосилла
90’
Виттек
Амура   Нмеча
89’
Борнаув
86’
85’
Хофманн   Брошински
  Сванберг
81’
78’
Хольтманн   Виттек
72’
Ордец
Винд
66’
Вранкс   Дардаи
63’
Виммер   Герхардт
63’
Роэрслев   Борнаув
58’
Тиагу Томаш   Ольсен
58’
49’
  Машович
2тайм
Перерыв
7’
Беро
Вольфсбург:
Мюллер, Мэле, Кульеракис, Вавро, Роэрслев (Борнаув, 58), Виммер (Герхардт, 63), Сванберг, Вранкс (Дардаи, 63), Тиагу Томаш (Ольсен, 58), Амура (Нмеча, 89), Винд, Перван, Борнаув, Одогу, Дардаи, Герхардт, Каминьски, Беренс, Нмеча, Ольсен
1тайм
Бохум:
Хорн, Бернардо, Ордец, Машович, Краус, Сиссоко (Лосилла, 90), Беро, Хольтманн (Виттек, 78), Эрманн, Масурас (Гамбоа, 90), Хофманн (Брошински, 85), Древес, Гамбоа, Медич, Виттек, Лосилла, Мийоси, Панневиг, де Вит, Брошински
Германия. Бундеслига 22 февраля 14:30
23 тур
Мева Арена
Майнц
Матч завершен
2 - 0
1.35XG0.92
Санкт-Паули
Коэффициенты
Матч окончен
  Небель
90’
90’
Немет
Небель
87’
Мвене   Видмер
83’
83’
Вайсхаупт   Синани
83’
Треу   Сисей
Буркардт   Зиб
73’
67’
Саад   Афолайян
  Ли Чжэ Сон
67’
Кор   Ханче-Ольсен
66’
65’
ван дер Хейден
62’
Ритцка   Дзвигала
Кор
50’
Вайпер   Ли Чжэ Сон
46’
2тайм
Перерыв
24’
Треу
Сано
18’
Майнц:
Центнер, Йенц, да Кошта, Кор (Ханче-Ольсен, 66), Небель, Мвене (Видмер, 83), Амири, Сано, Каси, Вайпер (Ли Чжэ Сон, 46), Буркардт (Зиб, 73), Рисс, Ляйтш, Ханче-Ольсен, Видмер, Ферачниг, Ли Чжэ Сон, Хон Хен Сок, Мэлоуни, Зиб
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, ван дер Хейден, Валь, Немет, Саад (Афолайян, 67), Вайсхаупт (Синани, 83), Ритцка (Дзвигала, 62), Смит, Ирвайн, Треу (Сисей, 83), Эггештайн, Фолль, Дзвигала, Альстранд, Бухалфа, Меткалф, Афолайян, Бэнкс, Сисей, Синани
Германия. Бундеслига 22 февраля 14:30
23 тур
Боруссия-Парк
Боруссия М
Матч завершен
1
0 - 3
0.64XG1.46
0
Аугсбург
Коэффициенты
Матч окончен
Итакура
90’
Плеа
88’
Кляйндинст   Фридрих
76’
Вайгль   Нетц
76’
75’
Якич   Кемюр
71’
Титц   Эссенде
70’
  Клод-Морис
Зандер   Нойхаус
68’
Нгуму   Плеа
68’
61’
  Клод-Морис
58’
Цезигер   Шлоттербек
58’
Оньека   Майер
58’
Йенсен   Мунье
55’
  Клод-Морис
2тайм
Перерыв
34’
Цезигер
Штегер   Зиппель
32’
Омлин
28’
Кляйндинст
18’
13’
Яннулис
Боруссия М:
Омлин, Ульрих, Эльведи, Итакура, Скалли, Зандер (Нойхаус, 68), Вайгль (Нетц, 76), Хак, Штегер (Зиппель, 32), Нгуму (Плеа, 68), Кляйндинст (Фридрих, 76), Зиппель, Кьяродиа, Фридрих, Нетц, Нойхаус, Пеш, Фукуда, Плеа, Чванчара
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер (Шлоттербек, 58), Гауэлеу, Матсима, Клод-Морис, Йенсен (Мунье, 58), Яннулис, Якич (Кемюр, 75), Оньека (Майер, 58), Вольф, Титц (Эссенде, 71), Лабрович, Шлоттербек, Бэнкс, Майзер, Реджбечай, Майер, Кемюр, Эссенде, Мунье
Германия. Бундеслига 22 февраля 17:30
23 тур
Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Матч завершен
6 - 0
4.11XG0.61
Унион Берлин
Коэффициенты
Матч окончен
  Байер
89’
Рюэрсон   Ян Коуто
85’
Забитцер   Озджан
84’
Гирасси   Гиттенс
84’
  Гирасси
83’
82’
Шефер   Кверфельд
  Гирасси
80’
  Гирасси
75’
72’
Холлербах   Любичич
72’
Чжон Ву Ен   Скарке
Бенсебайни   Свенссон
70’
Рейна   Чуквуэмека
70’
Рейна
58’
57’
Тузар   Хаберер
57’
Хедира   Бенеш
55’
Тузар
Бенсебайни
50’
2тайм
Перерыв
  Гирасси
40’
  Диогу Лейте
25’
17’
Хедира
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни (Свенссон, 70), Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Ян Коуто, 85), Гросс, Забитцер (Озджан, 84), Рейна (Чуквуэмека, 70), Байер, Адейеми, Гирасси (Гиттенс, 84), Майер, Свенссон, Зюле, Ян Коуто, Антон, Озджан, Чуквуэмека, Дюранвиль, Гиттенс
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Роте, Диогу Лейте, Дуки, Юранович, Тузар (Хаберер, 57), Хедира (Бенеш, 57), Холлербах (Любичич, 72), Шефер (Кверфельд, 82), Чжон Ву Ен (Скарке, 72), Илич, Шволов, Кверфельд, Триммель, Хаберер, Бенеш, Скарке, Пртаин, Фолланд, Любичич
Германия. Бундеслига 21 февраля 19:30
23 тур
Europa-Park Stadion
Фрайбург
Матч завершен
5 - 0
1.78XG1.24
Вердер
Коэффициенты
Матч окончен
  Доан
90’
86’
Пипер   Малатини
Эггештайн   Манзамби
82’
Гюнтер   Макенго
82’
Хелер   Адаму
77’
  Доан
76’
72’
Андре Силва   Грюлль
Грифо   Бесте
71’
Рель   Динкчи
71’
Рель
62’
61’
Кен   Агу
61’
Битенкур   Стаге
61’
Нджинма   Дукш
  Грифо
57’
2тайм
Перерыв
Гинтер
34’
  Грифо
33’
Эггештайн
21’
  Сильдийя
15’
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер (Макенго, 82), Линхарт, Гинтер, Сильдийя, Остерхаге, Эггештайн (Манзамби, 82), Грифо (Бесте, 71), Рель (Динкчи, 71), Доан, Хелер (Адаму, 77), Мюллер, Кюблер, Макенго, Бесте, Хефлер, Манзамби, Динкчи, Адаму, Грегорич
1тайм
Вердер:
Цеттерер, Юнг, Штарк, Пипер (Малатини, 86), Кен (Агу, 61), Шмид, Линен, Битенкур (Стаге, 61), Вайзер, Андре Силва (Грюлль, 72), Нджинма (Дукш, 61), Бакхаус, Малатини, Агу, Каборе, Стаге, Альверо, Дукш, Берк, Грюлль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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