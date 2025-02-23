Чемпионат Германии. «Бавария» забила 4 гола «Айнтрахту», «Лейпциг» поделил очки с «Хайденхаймом»

В Германии прошли матчи 23-го тура Бундеслиги.
В пятницу «Фрайбург» разгромил «Вердер» (5:0).
В субботу «Байер» выиграл на выезде у «Хольштайн Киль» (2:0), «Боруссия» Дортмунд дома разгромила «Унион» (6:0).
В воскресенье «Бавария» на своем поле разнесла «Айнтрахт» (4:0).
Чемпионат Германии
23-й тур
Коэффициенты РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Лукеба (Битшиабу, 80), Орбан, Баку (Неделькович, 80), Кампль, Зайвальд, Симонс, Баумгартнер (Вермерен, 33), Опенда, Шешко, Вандевордт, Гертрюйда, Битшиабу, Клостерманн, Неделькович, Айдара, Вермерен, Гебель, Гомис
Хайденхайм:
Мюллер, Зирслебен (Бек, 90), Гимбер, Майнка, Хонзак, Конте (Буш, 74), Ференбах, Шеппнер (Нихьюс, 74), Кербер (Келлер, 74), Траоре, Пирингер (Зивзивадзе, 83), Айхер, Буш, Келлер, Ваннер, Нихьюс, Бек, Янеш, Шиммер, Зивзивадзе
Коэффициенты Бавария:
Нойер, Ито (Дэвис, 63), Ким Мин Чжэ, Дайер, Лаймер, Павлович, Киммих (Горетцка, 43), Сане, Мусиала (Гнабри, 85), Олисе (Коман, 85), Мюллер (Кейн, 64), Урбиг, Дэвис, Геррейру, Боэ, Горетцка, Пальинья, Гнабри, Кейн, Коман
Айнтрахт Ф:
Трапп, Теате, Тута, Кристенсен, Узун (Ваи, 46), Баойя (Гетце, 63), Хейлунд (Схири, 46), Ларссон, Коллинз, Кнауфф (Браун, 75), Экитик (Батшуайи, 75), Сантос, Аменда, Браун, Нкунку, Схири, Дауд, Гетце, Ваи, Батшуайи
Коэффициенты Хоффенхайм:
Филипп, Бюльтер (Табакович, 77), Прасс (Юрасек, 77), Нсоки, Акпогума, Чавес, Бекер, Штах, Бисхоф, Крамарич, Орбан (Туре, 84), Буск, Гранач, Юрасек, Кениг, Беренс, Табакович, Туре, Морстедт, Ярдымджи
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Ельч, Стергиу, Штиллер, Каразор (Мийо, 82), Фюрих, Левелинг (Бруун Ларсен, 73), Вольтемаде, Ундав (Демирович, 82), Бредлов, Хендрикс, Вагноман, Хакес, Кайтель, Мийо, Ридер, Демирович, Бруун Ларсен
Коэффициенты Хольштайн Киль:
Вайнер, Коменда, Зец (Беккер, 63), Ивежич, Яворчек (Гешвилль, 78), Гигович (Келати, 75), Ремберг, Кнудсен (Холтби, 63), Розенбом, Матино (Арп, 63), Харрес, Дене, Энгельхардт, Гешвилль, Беккер, Холтби, Шульц, Келати, Арп
Байер:
Коварж, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Виртц, Шик (Бонифасе, 83), Гримальдо, Джака, Андрих, Фримпонг (Мукиеле, 83), Адли (Буэндиа, 70), Градецки, Эрмосо, Артур, Мукиеле, Хофманн, Алеиш Гарсия, Паласиос, Буэндиа, Бонифасе
Коэффициенты Вольфсбург:
Мюллер, Мэле, Кульеракис, Вавро, Роэрслев (Борнаув, 58), Виммер (Герхардт, 63), Сванберг, Вранкс (Дардаи, 63), Тиагу Томаш (Ольсен, 58), Амура (Нмеча, 89), Винд, Перван, Борнаув, Одогу, Дардаи, Герхардт, Каминьски, Беренс, Нмеча, Ольсен
Бохум:
Хорн, Бернардо, Ордец, Машович, Краус, Сиссоко (Лосилла, 90), Беро, Хольтманн (Виттек, 78), Эрманн, Масурас (Гамбоа, 90), Хофманн (Брошински, 85), Древес, Гамбоа, Медич, Виттек, Лосилла, Мийоси, Панневиг, де Вит, Брошински
Коэффициенты Майнц:
Центнер, Йенц, да Кошта, Кор (Ханче-Ольсен, 66), Небель, Мвене (Видмер, 83), Амири, Сано, Каси, Вайпер (Ли Чжэ Сон, 46), Буркардт (Зиб, 73), Рисс, Ляйтш, Ханче-Ольсен, Видмер, Ферачниг, Ли Чжэ Сон, Хон Хен Сок, Мэлоуни, Зиб
Санкт-Паули:
Василь, ван дер Хейден, Валь, Немет, Саад (Афолайян, 67), Вайсхаупт (Синани, 83), Ритцка (Дзвигала, 62), Смит, Ирвайн, Треу (Сисей, 83), Эггештайн, Фолль, Дзвигала, Альстранд, Бухалфа, Меткалф, Афолайян, Бэнкс, Сисей, Синани
Коэффициенты Боруссия М:
Омлин, Ульрих, Эльведи, Итакура, Скалли, Зандер (Нойхаус, 68), Вайгль (Нетц, 76), Хак, Штегер (Зиппель, 32), Нгуму (Плеа, 68), Кляйндинст (Фридрих, 76), Зиппель, Кьяродиа, Фридрих, Нетц, Нойхаус, Пеш, Фукуда, Плеа, Чванчара
Аугсбург:
Дамен, Цезигер (Шлоттербек, 58), Гауэлеу, Матсима, Клод-Морис, Йенсен (Мунье, 58), Яннулис, Якич (Кемюр, 75), Оньека (Майер, 58), Вольф, Титц (Эссенде, 71), Лабрович, Шлоттербек, Бэнкс, Майзер, Реджбечай, Майер, Кемюр, Эссенде, Мунье
Коэффициенты Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни (Свенссон, 70), Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Ян Коуто, 85), Гросс, Забитцер (Озджан, 84), Рейна (Чуквуэмека, 70), Байер, Адейеми, Гирасси (Гиттенс, 84), Майер, Свенссон, Зюле, Ян Коуто, Антон, Озджан, Чуквуэмека, Дюранвиль, Гиттенс
Унион Берлин:
Реннов, Роте, Диогу Лейте, Дуки, Юранович, Тузар (Хаберер, 57), Хедира (Бенеш, 57), Холлербах (Любичич, 72), Шефер (Кверфельд, 82), Чжон Ву Ен (Скарке, 72), Илич, Шволов, Кверфельд, Триммель, Хаберер, Бенеш, Скарке, Пртаин, Фолланд, Любичич
Коэффициенты Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер (Макенго, 82), Линхарт, Гинтер, Сильдийя, Остерхаге, Эггештайн (Манзамби, 82), Грифо (Бесте, 71), Рель (Динкчи, 71), Доан, Хелер (Адаму, 77), Мюллер, Кюблер, Макенго, Бесте, Хефлер, Манзамби, Динкчи, Адаму, Грегорич
Вердер:
Цеттерер, Юнг, Штарк, Пипер (Малатини, 86), Кен (Агу, 61), Шмид, Линен, Битенкур (Стаге, 61), Вайзер, Андре Силва (Грюлль, 72), Нджинма (Дукш, 61), Бакхаус, Малатини, Агу, Каборе, Стаге, Альверо, Дукш, Берк, Грюлль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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