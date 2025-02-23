«Бавария» и Киммих могут продлить контракт до 2028-го в ближайшие дни. Переговоров с «Реалом» и «Ливерпулем» не было
«Бавария» и Йозуа Киммих могут продлить контракт в ближайшее время.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, переговоры между клубом и футболистом находятся на продвинутой стадии.
Ожидается, что продление контракта будет завершено в ближайшие дни. Отмечается, что это будет существенный контракт, рассчитанный как минимум до 2028 года. Окончательные детали еще предстоит прояснить.
Несмотря на многочисленные сообщения, никаких конкретных переговоров с «Реалом» и «Ливерпулем» у полузащитника никогда не было, подчеркивает Плеттенберг.
В этом сезоне Киммих провел 22 матча в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Полная статистика 30-летнего игрока доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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