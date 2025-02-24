«Рейнджерс» уволили Клемана, на 13 очков отстав от «Селтика» в лиге Шотландии
«Рейнджерс» приняли решение сменить главного тренера.
Клуб из Глазго объявил о расставании с Филиппом Клеманом после поражения от «Сент-Миррена» (0:2) на своем поле.
Команда идет на втором месте в чемпионате Шотландии, отставая от «Селтика» на 13 очков.
Клеман, известный также по работе в «Брюгге» и «Монако», сотрудничал с «Рейнджерс» с 2023 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
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