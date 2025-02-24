«Рейнджерс» уволили Клемана, на 13 очков отстав от «Селтика» в лиге Шотландии

«Рейнджерс» приняли решение сменить главного тренера.

Клуб из Глазго объявил о расставании с Филиппом Клеманом после поражения от «Сент-Миррена » (0:2) на своем поле.

Команда идет на втором месте в чемпионате Шотландии, отставая от «Селтика » на 13 очков.

Клеман, известный также по работе в «Брюгге» и «Монако», сотрудничал с «Рейнджерс » с 2023 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги.