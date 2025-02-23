Лукман сделал дубль в 1-м матче после конфликта с Гасперини – в ворота «Эмполи»

Адемола Лукман сделал дубль в 1-м матче после конфликта с тренером «Аталанты».

«Аталанта » в гостях громит «Эмполи » (4:0, второй тайм) в 26-м туре Серии А.

Нигерийский форвард забил на 43-й и 55-й минутах. У него 17 голов и 6 ассистов в 29 матчах сезона, подробная статистика игрока – здесь .

18 февраля «Аталанта» проиграла «Брюгге» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:3, 2:5 по сумме двух игр) и вылетела из турнира. На 61-й минуте Лукман, забивший до этого с игры, не реализовал 11-метровый удар. После матча главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини заявил : «Лукман – один из худших пенальтистов, что я видел». Футболист ответил : «Это ранит и вызывает ощущение глубокого неуважения. В «Аталанте» я столкнулся со многими трудностями».

Сообщалось , что боссы «Аталанты» постараются уладить конфликт между Гасперини и Лукманом, форвард хочет уйти из клуба с прошлого года. Гасперини позже заявил про Лукмана: «Он обиделся, но я не хотел его обидеть. Он мог дать пробить пенальти де Кетеларе – это был бы щедрый жест».

«Один из худших пенальтистов, которых я видел». Гасперини наехал на Лукмана за промах – а он обиделся

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